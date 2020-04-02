元太否認舉債持股永豐金 強調為適當投資理財

（中央社記者韓婷婷台北2日電）針對新新聞雜誌「元太科技舉債持股永豐金」報導，元太科技發出聲明稿指出，報導有諸多不符事實之處。目前現金及理財投資資產約新台幣170億元，投資永豐金尚有逾2億潛在資本利得。

元太科技表示，自2016年淡出面板製造事業，並成功轉型為專注電子紙研發製造廠商，8年來連續獲利且穩定成長，2019年合併稅後淨利30.8億元，每股盈餘2.72元創下8年新高。

元太指出，目前現金及理財投資資產高達約170億元，因營運需求，向金融機構借款51億元。因具有高額現金，應進行適當理財投資，為股東創造最大利潤。

元太長期投資永豐金股票多年，為核心財務性投資，投資迄今累計獲配股利已達約5.8億元，預計今年度可再獲配約2.4億元現金股利，累計現金股利8.2億，現金殖利率約6.78%。以4月1日永豐金收盤價11元計算，尚有超過2億潛在資本利得。

元太表示，以財務投資層面來說，投資價值相當績優，新新聞報導所述「帳上未實現損失達六億元」與事實完全不符。該篇報導僅引用元太部份財報數字，即自行臆測推斷，未經詳實查證及平衡報導，有失公允，不僅損及元太形象及信譽，也造成投資股東錯誤印象，深感遺憾，並將保留相關法律追訴權。（編輯：鄭雪文）1090402