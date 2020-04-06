台聚砸逾43億元建儲槽 預計2年完工

（中央社記者潘羿菁台北6日電）台聚集團儲槽搬遷工作啟動，目前將在高雄洲際貨櫃中心二期場址，興建乙烯、二氯乙烷（EDC）與氯乙烯（VCM）三大儲槽，總投資金額新台幣逾43億元，預計2年完成，將有望擴增產量。

台聚集團旗下的華運倉儲主要任務為石化原料儲存與運輸，供應母公司台聚、亞聚與華夏，配合高雄市政府整體發展，將前鎮區的華運倉儲儲槽搬遷至高雄洲際貨櫃中心二期。

日前台聚、亞聚與華夏針對搬遷與新建預算，分別公告9.06億元、10.2億元與24.4億元，總計投資43.66億元，華夏出資占比55.8%為最多，華夏指出，台聚與亞聚著重在乙烯儲槽，而華夏則是乙烯、EDC與VCM三大儲槽，其費用相對較高。

華夏進一步指出，除了將既有華運倉儲儲存能力遷移至新場域，也順勢擴充儲運空間，藉此讓公司發揮更大彈性生產，舉例來說，遇到乙烯或EDC超跌想積極備庫存，卻受限華運儲存能力有限，無法大舉購料，競爭力被打折扣，未來儲存能力提升後，將有助於產生更多調節空間。

另外，目前台聚集團位於中國大陸古雷石化一貫化投資，表訂於今年底完成，搭配古雷石化乙烯運回台灣，為台聚投入興建乙烯儲槽的原因之一。

目前台聚與亞聚的乙烯儲槽預計在2021年底建置完成，華夏的EDC與VCM儲槽明年完工，乙烯儲槽最慢在2022年4月落成，一旦三大公司的儲槽全數完工，有望助攻增加產銷量。（編輯：趙蔚蘭）1090406