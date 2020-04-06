東元5/11股東會 公司私募和寶佳現金減資案對決

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）電機大廠東元將在5月11日舉行股東會，屆時公司提出的私募案、以及大股東寶佳資產提出的現金減資案，將進行討論表決。

東元原先在3月31日董事會決議「辦理私募普通股或特別股案」，不過經過洽詢證券主管機關後建議，修正分為2個議案，今天董事會決議後修正，分別是辦理私募甲種特別股及/或乙種特別股及/或丙種特別股案、以及辦理私募普通股案。

東元指出，目前尚無已洽定之應募人，應募人選擇方式與目的、必要性及預計效益，選擇以對東元集團具附加價值為原則，且對未來營運能產生直接或間接提升經營績效者為優先考量。

東元也修正，私募普通股案總發行股數與私募甲種特別股及/或乙種特別股及/或丙種特別股案，合計不超過1.9億股。

值得注意的是，東元原先表示審計委員會對大股東寶佳資產提出減資案表示異義、認為不宜辦理現金減資。不過今天東元董事會通過修正5月11日股東會議案，將寶佳資產提現金減資退還股東股款案列入討論事項。

到3月24日為止，寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資三位聯合申報人，對東元持股比重突破2成，提升到20.09%。東元目前已發行股份總額19億6769萬2886股。市場人士表示，寶佳集團續成為東元第一大股東。

市場人士分析，東元若現金減資股本縮減，將不利於公司後續掌握股權，公司不排除透過私募案讓股本增加1成，稀釋寶佳集團持股比重，捍衛公司經營權的用意，此外公司私募案對象，也不排除是原本與集團合作關係良好的日系電機大廠。

根據東元年報，前十大股東還包括台銀受託保管希爾契斯特持股、日商株式會社安川電機、台銀受託保管艾德伯森亞洲股票信託投資專戶等。法人指出，目前外資法人持股東元比重約36.3%。（編輯：鄭雪文）1090406