家族企業接班遇疫情衝擊 KPMG獻生存5策

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）美國瓦蘭汀漢家族創辦並傳承四代的西維吉尼亞州銀行不敵疫情宣布倒閉，安侯建業（KPMG台灣所）表示，體質欠佳及中小型的家族企業正面臨生存戰，建議以5大策略因應，活下去才得以傳承。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情嚴重打擊全球經濟，KPMG台灣所家族辦公室主持會計師陳振乾指出，已陸續看到家族企業不敵疫情倒閉、虧損，美國瓦蘭汀漢家族創辦並傳承四代、共115年的西維吉尼亞州銀行，不敵疫情衝擊於日前宣布倒閉，日本愛知縣蒲郡市歷史長達64年的老字號溫泉旅館「富士見莊」也向地方法院聲請破產。

陳振乾說，國內疫情造成的經濟衰退也持續發酵，燦坤集團日前也出售53%的燦星旅行社股權，宣告退出旅遊業市場；先天體質欠佳及資源較受限的中小型家族企業，現正面臨生存戰。

陳振乾表示，尤其台灣98%企業為中小企業，其中6成為家族經營型態，若因紛紛不敵疫情吹起熄燈號，恐嚴重影響台灣發展；家族企業此時應快速掌握風險、降低損失，具體來說，建議採取5項因應，超前部署。

第1，作好營運資金風險管理計畫，審視現金流量並提撥風險準備金，合理管理營運資金、庫存預測及供需；第2、確保員工健康保障、降低營運衝擊，如建立員工健康監測和追蹤系統，制定遠距工作及即時通訊的機制，並留意網絡技術與系統安全以及風險。

第3，疫情造成產業斷鏈，企業應及早尋找替代廠商，增加供應鏈彈性、分散風險，避免偏重中國或特定一國及區域製造的地緣風險；第4，加速數位轉型，包括營運流程的優化、組織架構的調整、人員的重新訓練等，進而創造出新的商業模式。

第5，留意政府紓困措施，目前各國政府已紛紛祭出防疫紓困措施，業者可適當提出申請，受疫情影響業者，記得要循既有規定來主張相關權益，有效降低疫情衝擊。（編輯：楊凱翔）1090407