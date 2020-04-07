京元電今年業績法人看好 估增15%新高可期

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）晶圓測試廠京元電自結3月合併營收新台幣24.9億元，創歷史單月新高。法人估京元電第2季季增上看1成，全年業績看增15%，業績和獲利創高可期。

京元電自結3月合併營收24.9億元，較2月22.24億元增加11.99%，比去年同期18.4億元成長35.36%。法人指出，京元電3月營收創歷年單月新高，主要受惠中國大廠5G基礎建設對晶片測試拉貨、此外智慧型手機系統單晶片（SoC）以及繪圖晶片（GPU）相關測試訂單持續增加。

累計今年前3月京元電自結合併營收70.01億元，較去年同期52.6億元成長33.1%。法人指出，京元電第1季營收不淡，季減約2%，來到歷年單季第3高，符合原先預期。

展望第2季，外資法人日前報告預期，京元電第2季業績可望重返成長軌道，估季增5%到10%區間。

從訂單能見度來看，法人指出目前京元電能見度延長到2個月。

展望今年營運，外資法人預期，在基礎建設和資料中心相關晶片需求帶動測試下，京元電今年在相關業績可望年成長超過3成，主要是中國大陸大廠在5G基地台和網通設備晶片需求本土化帶動，儘管車用和智慧型手機應用相關晶片測試可能持平，不過CMOS影像感測元件（CIS）測試需求持續強勁。

法人預估，京元電今年業績可望較去年成長15%區間，有機會續創新高，今年毛利率表現上看3成，今年每股純益有機會超過3.3元，獲利衝新高。（編輯：楊凱翔）1090407