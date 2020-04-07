餐飲市場第一槍 六角發4.5億振興券自救

（中央社記者江明晏台北7日電）疫情衝擊餐飲業，六角餐飲集團今天宣布，開餐飲市場第一槍，祭出總金額達新台幣4.5億元的振興券，聯合旗下日出茶太、銀座杏子豬排等9大品牌、逾100家門市，盼為餐飲市場注入強心針。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情波及台灣餐飲內需市場，六角餐飲集團號召旗下9大品牌日出茶太、烘焙密碼、春上布丁蛋糕、英格莉莉、仙Q冰果室、銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、京都勝牛、大阪王將，共逾100家門市力挺防疫行動，今天宣布發放價值4.5億元的「振興省錢券」，祭出買一送一等多項優惠；同時針對醫護從業人員，提供9折優惠。

六角表示，本次推出「振興省錢券」優惠價值達9071元，預計發出50萬份，優惠活動從即日起持續到5月31日止，消費者加入六角美食通APP或是品牌Line@好友，即可免費下載電子優惠券；每月將提供45張優惠折扣券，連續發送兩個月，盼替台灣內需餐飲市場注入一劑強心針。

1月疫情爆發前，六角集團已要求所有門市同仁每日測量體溫，更提升手部清潔規範，並定期進行門店消毒作業，確保員工在衛生安全的工作場域中工作。

為響應全球防疫，布局遍及45個國家地區的日出茶太，也換上Wash Hands Keep Health的防疫版Logo，強調疫情流行期間，對抗疾病首要就是「勤洗手」。（編輯：林孟汝）1090407