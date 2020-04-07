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開發金申請延後併中壽 金管會再給2年時間

最新更新：2020/04/07 20:25

（中央社記者潘姿羽台北7日電）開發金原定今年3月要100%併購中國人壽，卻因故延期，申請延後併購；金管會今天發函給開發金原則同意延後併購，但應於這屆董事會任期結束前完成。

開發金今晚重訊公告，申請延長轉投資中國人壽經金管會原則同意在這屆董事會任期結束前完成。

由於開發金108年6月14日改選董事，而三年任期將於111年6月屆滿，因此開發金須在此之前完成併購，約有2年2個月的時間。

開發金在106年8月獲准投資中壽，持股約25.33%，且在106年9月13日公開收購取得34.82%持股，並規劃在今年3月13日要持股達100%。

但今年1月16日，開發金重訊公告董事會決議延長對中壽投資的規劃時程，金管會3月底記者會上，直言對於開發金提出延後併購的理由「有些無法接受」。

不過據開發金今晚發布的重訊，金管會已經點頭同意願意再給2年多的時間，開發金資深副總經理暨發言人張立荃對此表示，已向金管會說明公司很有誠意要完成投資，且對於策略目標相當有決心、很有誠意，相當感謝主管機關願意給予時間。（編輯：楊凱翔）1090407

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