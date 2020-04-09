台電離岸二期風場一業者投標 14日審查資格

（中央社記者蔡芃敏台北9日電）台電離岸二期風場招標歷經多次流標，今天有一家廠商投標，台電表示，將在14日召開審查會議，若業者符合投標資格，將再審查金額是否符合底價，風場能否決標仍是未知數。

台電離岸二期風場採大統包模式，風機、水下基礎、海事工程等委由單一廠商。但因因廠商反映預算太低、風險太高等因素，歷經多次流標。

台電日前第7度公告，預算維持新台幣640.5億元，原定在3月底完成招標作業，不過，因擬投標團隊中有業者從國外入境，依規定必須居家檢疫14天，台電決議將開標日期延至今天。

台電發言人徐造華說明，今天有一家廠商前來投標，台電14日將召開審查會議，判定業者屬單獨承攬或共同承攬，並進一步檢視條件。若業者符合標準，台電將進行下一階段投標價格是否進入底價，若廠家資格不符或無法進入底價，二期風場就會再次流標。

台電先前開放同時放寬投標資格，從必須要有離岸風電實績，放寬為從事發電工程業者也可擔任主投標者，讓剛踏入離岸風電業廠商也能參與，但團隊內必須有相關實績廠商。徐造華指出，目前尚不清楚投標廠商是否可得標。

台電位於彰化芳苑外海的2座離岸風場中，一期示範風場預計設置21部風機，每部裝置容量5.2MW，總裝置容量約110MW，將在今年底試運發電；二期離岸風場預計2024年併網，裝置容量達300MW。（編輯：林孟汝）1090409