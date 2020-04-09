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華南永昌證避險不及大虧 金管會調查2週內出爐

最新更新：2020/04/09 14:28

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）華南永昌證券日前因權證交易避險不及，大虧34.13億元，立委質疑內控有重大疏失。金管會主委顧立雄表示，已請證交所專案調查，預計2週內有結果，華南金則表示，了解後，初判為3因素所導致。

華南金控董事長張雲鵬則表示，目前金控的風管、稽核處，已在對永昌證券進行查核，初步了解，避險不及關鍵在於，當時有超過風險胃納的情形，且在不對的時間賣出過多認售權證，又沒有充分避險，等到台股大跌才再做避險，價格已很高，導致虧損擴大。

立法院財政委員會今天邀請顧立雄、財政部長蘇建榮及公股銀行董事長，就「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情銀行業辦理紓困貸款執行情形」進行專題報告，並備質詢。

華南永昌證券日前公告，因3月12日股市大跌，權證交易避險操作不及，導致虧損達公司淨值3%，截至3月23日止，估計損失達新台幣34.13億元，民進黨立委高嘉瑜質疑，華南永昌證券內控是否出現重大缺失，其公股董事占比相當高，此次虧損要由誰負起責任。

顧立雄回應，對此，首先已做通案調查，全面清查所有證券自營商部門是否有類似情形，調查至今年2月底，整體損失還在可控範圍，判斷華南永昌證券虧損應為個案情形。

顧立雄說，其次，也作出個案處理及調查，請華南永昌證券進行穩定措施，建置相應需要的避險部位．並派證交所進行專案查核，調查公司管理、財務、風控等是否有疏失，報告預計2週內可出爐；至於由誰負責，這部分由財政部主政。（編輯：黃國倫）1090409

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