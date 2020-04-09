台灣產品金句秀創意 貿協將辦線上展覽抗疫情

（中央社記者吳柏緯台北9日電）協助台灣產品渡過疫情、吸引國際買主，貿協運用創意並結合產品特色，以「語錄」為構想，打造台灣精品366數位年曆，突現特色。此外，也將推出線上展覽、社群擴散等6項策略，提升台灣產品能見度。

以今年台灣精品得獎產品為創作主軸的「台灣精品366數位語錄」，今天由貿協正式發布，貿協秘書長葉明水說明，數位語錄用年曆的形式搭配混合實境技術（MR），以一句又一句趣味的專屬中英語錄，希望能在疫情影響全球經濟活動情形下逆勢操作，協助提升廠商品牌網路人氣及知名度。

葉明水指出，台灣精品366數位語錄結合獲獎品項優勢特點，以一日一金句的方式呈現，例如以「再遠的他方，也能遨遊雲端拜訪」，宣傳圓展科技4K雲端視訊會議攝影機；以「無論領幾K，都要有8K的視野」宣傳群創光電8K顯示器、「電光火石間，唯你主宰世界的競技場」推廣技嘉科技電競主機板。

目前已釋出1月至5月語錄，其餘創意金句將在4月底全數上線。

葉明水今天同時公布貿協將推出6大創新作法，突破實體活動困境，持續為台灣產業發聲。包含「打造線上展覽及記者會」、「建置數位台灣精品館」、「密集發布台灣產業報導」、「社群媒體加強擴散、宣傳」、「國內外媒體合作專題報導」及「製作產業中央素材」，為台灣產業形塑優質形象。

葉明水強調，貿協一直以來扮演提升台灣產業國際形象的角色，並因應全球買主採購及消費者行為邁向數位化，積極運用數位新科技，幫助台灣產業於全球曝光。（編輯：楊凱翔）1090409