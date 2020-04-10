和大3月營收13個月次低 法人估今年恢復水準

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）汽車傳動系統製造廠和大自結3月合併營收新台幣4.4億元，是13個月以來單月次低。法人預估，和大今年業績有機會重回2018年70億以上水準。

和大自結3月合併營收4.4億元，較2月4.51億元微減2.44%，比去年同期5.02億元減少12.47%。法人指出，和大3月營收是13個月以來單月次低。

累計今年前3月和大自結合併營收14.08億元，較去年同期14.8億元減少4.87%。

展望今年市況，和大指出，全球車市普遍深受武漢肺炎疫情影響，不過多年來深耕電動車廠減速機構技術，能量已從傳統燃油車款轉型綠能車款，和大在此波疫情影響衝擊相對較小，今年隨著美國及歐洲、中國大陸等電動車客戶拉貨提升帶動下，業績逐月回穩，有信心在短期營收回復過往水準。

法人預估，和大今年業績有機會再次重回2018年70億以上水準。

在產能擴增部分，和大嘉義新廠興建規劃建置10條智能產線，連同目前嘉義廠陸續建置高階設備，預估今年第2季之後，嘉義廠區將成為和大在台單一最大的生產基地。

展望今年，法人指出和大前兩大B客戶和T客戶可持續成長，前兩大客戶占比約70%，其他30多個客戶占比約30%。

目前電動車占和大整體業績比重約3成多，公司規劃未來2年到3年，電動車業績占比可到50%。（編輯：趙蔚蘭）1090410