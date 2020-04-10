疫情波及手搖飲營收 六角雅茗力抗逆風

（中央社記者江明晏台北10日電）手搖飲業者六角國際、雅茗-KY營收遇逆風，但品牌展店腳步持續，六角力求「不裁員、不減薪」，董事長將不支領薪酬到年底，雅茗-KY也推出加盟商特殊幫扶方案。

旗下有「日出茶太」等手搖飲品牌的六角國際表示，因歐美地區、澳洲、東南亞、東北亞等各國政府因應疫情陸續發動鎖國、封城或進入警戒狀況等禁令，造成消費力大減，使3月合併營收新台幣2.71億元，較去年同期衰退約3成。

六角表示，最先封城的中國在3月解禁後，目前近8成中國境內加盟店恢復營業，單店營收回到去年同期7到8成。

六角力求「不裁員、不減薪」，守護集團員工生計並保持疫情過後再度積極擴張實力，今天宣布集團董事長不支領薪酬到年底，全體董事也不支領2019年董事酬勞，部分高階主管主動自請為期一到三個月不領薪酬進修假。

六角日前開出餐飲業者第一槍，在台灣推出「六角振興省錢券」，結合旗下9大品牌，超過100間門市．讓消費者省荷包度疫情難關。

六角指出，即使疫情狀況未完全明朗，六角集團旗下品牌展店積極，今年「Chatime日出茶太」前兩月淨增加店數已超越去年第一季，疫情造成的營運逆風下，搶占市場腳步仍未止步。

雅茗-KY表示，3月營收6679萬元，年減58.27%，仍在疫情陰影籠罩下，但中國消費力道與復工率已顯著提升，營收表現較2月大增92.31%，疫情逐漸趨緩，營運表現將能逐步回到正常軌道。

雅茗-KY說，在疫情衝擊期間，為給加盟商支持與助力，2、3月針對加盟商的特殊幫扶方案，給予這2個月特許權使用服務費減免，雖然會讓單月營業額略微減少，但集團具備足夠現金流，也讓加盟商具備持續經營的能力，反映集團願意在特殊時期下，與加盟商共體時艱、共渡難關的決心。

同時，快樂檸檬3月初至今，新簽約加盟店不斷增加，今年快樂檸檬的新展店目標維持500店不變。

對於第2季營運，雅茗-KY表示，仍審慎看待，3月中旬過後，中國疫情逐漸受到控制，民眾回復正常生活，觀察門店的銷售杯數與低谷期間，都呈現倍數成長，而疫情重災區武漢已解除封城，日前清明連假，旅遊景點都出現大批人潮，反映民眾的恐慌心態已逐步消弭，經濟活動回歸正軌應是指日可待。

而在疫情期間，雅茗-KY同步強化營運體質，除了外送外賣占比高達6成以上，還進軍新零售市場，快樂檸檬3月12日進駐天貓商城開出店，有效結合線上、線下資源。（編輯：郭萍英）1090410