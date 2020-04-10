各國大力救市 瑞銀：反彈幅度有機會相當強勁

（中央社記者潘姿羽台北10日電）COVID-19（武漢肺炎）疫情重創全球經濟，各國政府除了防疫，也積極救市，向市場投放大量現金和信貸，瑞銀今天發布新聞稿，指出鑒於前所未有的刺激措施，一旦市場掉頭向上，反彈幅度將相當強勁。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭表示，為了度過疫情難關，各國均祭出超高強度的措施，新加坡政府宣布的紓困金額高達國內生產毛額（GDP）的11%，美國國會也通過歷史性的2兆美元紓困法案，幫助私營部門和家庭。

除了前所未有的財政政策，全球主要央行也啟動量化寬鬆措施，其中美國聯邦準備理事會（Fed）的量化寬鬆規模最大，有史以來首次購買公司債券，並承諾提供「無限量支持」。

陳敏蘭認為，全球努力控制疫情並緩解經濟衝擊，如果各國無法壓平疫情曲線，市場可能再度下探近期低點；另一方面，鑒於前所未有的刺激措施，一旦市場掉頭向上，反彈幅度將相當強勁。

在疫情延燒之際，市場對未知的恐懼掩蓋了政策利多，不過瑞銀推估樂觀、中間、悲觀3種情境，並指出，在中間情境下，疫情將在4月底達到高峰，5月中旬解除最嚴格的限制措施，較有彈性的措施則再維持3至4個月。

雖然政策刺激能緩解疫情對經濟的巨大衝擊，企業倒閉和公司裁員依然不可避免，瑞銀推估，中間情境下，全球經濟將從今年第3季到明年第1季呈現U型復甦態勢。（編輯：楊凱翔）1090410