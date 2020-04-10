電信三雄首季獲利超越財測 台灣大續奪EPS王

（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄首季財報出爐，台灣大每股盈餘（EPS）1.18元贏過中華電的1.07元和遠傳的0.67元，三雄獲利均超越財測，台灣大3月EPS達0.37元，3月和首季都蟬聯電信EPS獲利王寶座。

台灣大哥大3月自結合併營收新台幣105億元，營業利益14.2億元，稅後淨利為10.5億元，3月EPS為0.37元，自結第1季合併營收318.5億元，營業利益44.8億元，稅後淨利為33.1億元，首季EPS為1.18元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，3月合併營收呈年成長，因為momo表現亮眼，電子商務營收年增41%；電信業務方面，雲端服務、物聯網及數據專線業務營收持續成長，匯流案動能逐月成長。

獲利方面，台灣大第1季各項業務營業利益皆較去年同期成長，合併營業利益年增6%；單季合併營收及營業利益已連續3季度呈現年成長，其中合併營業利益年成長持續增溫，合併稅後淨利達成全年財測30%。

中華電信3月合併自結營收為155.8億元，較去年同期減少，主要因手機銷貨收入、資通訊專標案營收、國際網路營收及行動服務營收減少；營業成本及費用為121.6億元，較去年同期減少，主因專標案成本、商品成本及網路互連費用下降；營業淨利為34.2億元；稅前淨利為35億元；歸屬於母公司業主淨利為26.8億元；每股盈餘為0.35元。

中華電累計前3月每股賺1.07元，與第1季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

截至3月底止，中華電光世代寬頻用戶數為361.8萬戶，60Mbps以上的客戶數218.2萬戶，其中，100Mbps以上客戶達162.4萬戶。MOD客戶數達208.7萬戶，行動通信總客戶數達1101.5萬戶。

遠傳電信3月合併總營收為63.4億元，合併稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）與稅後淨利分別為23.61億元與7.25億元，3月單月EPS為0.22元。

累計至今年3月，遠傳合併總營收為193.89億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為70.03億元與21.72億元；自結首季EPS為0.67元。

遠傳說明，手機供應鏈受疫情影響出貨，連帶影響遠傳第1季總體營收，財測達成率為97%；EPS則超越財測目標，達成率為103%。

遠傳指出，行動通訊業務表現大致穩健，除了漫遊業務受疫情影響衰退，月租型用戶數與總用戶數維持正成長，數位轉型效益持續顯現，受惠於政府、大型企業合作案，3月新經濟營收穩定成長，多項重要業務維持高成長；資通訊業務營收年成長幅度高達87%，其中資安營收較去年成長155%。（編輯：楊凱翔）1090410