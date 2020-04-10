宅經濟發威 遊戲業3月營收旺

（中央社記者韓婷婷台北10日電）武漢肺炎疫情讓民眾減少外出，刺激遊戲產業在第1季均繳出不錯成績，除鈊象3月營收衝上新台幣6.51億元，連續4個月創新高外，智冠3月營收也創下新高，宇峻為歷史次高。

智冠科技受惠子公司遊戲新幹線2款新遊戲完整貢獻，以及集團經銷合作的產品熱賣，3月營收7.47億元，年成長47.13%，創下採淨額法以來最高單月營收，還原總額法營收為22.2億元，突破歷年紀錄；累計第1季營收19.14億元，年增28%。

智冠表示，遊戲新幹線2款新作於2月中旬上市，3月完整貢獻，營收再創8年來新高。與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG手遊「三國群英傳M」成功獲得老玩家支持，累計註冊玩家突破150萬人。

另外，旗下中華網龍今年重量級3D手遊「黃易群俠傳M」目前正進行最後測試階段，預計第2季底前上市，並同步開發手機及電腦多平台版本。

宇峻新作品「三國群英傳M」帶動3月營收走揚，雖未創下新高，但仍以1.57億元站上歷史次高，月增20%，年增64.4%。由於4月有清明連假效應，宇峻對4月營收抱持相對樂觀態度。

宇峻指出，近期受到疫情影響，觀測每天上線人數的確有變多；以清明4天連假為例，相較前一週上線人數多出25%，付費率增加40%，帶動營收成長。

昱泉則在遊戲權利金收入挹注下，3月營收2328萬元，月增93.3%，年增97.2%；累計第1季營收5056萬元，年增19.3%。（編輯：張良知）1090410