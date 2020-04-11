林之晨分享任職一年心得 指對手仍在電信慘業

（中央社記者潘羿菁台北11日電）台灣大哥大總經理林之晨到職滿一年，今天在個人臉書分享心得，特別點到二大對手首季業績衰退，唯獨台灣大逆勢成長，顯示台灣大已完成第一階段轉型，未來將加速國際化、區域化，朝向大東南亞市場。

林之晨臉書上提到，台灣大首季營運成績繳出營收、營業利益與稅後淨利同步成長，反觀「電信兩雄」的C社與F社成績，營收與稅後淨利卻是衰退，競爭對手還在電信慘業中，意味著，台哥大這一年來努力推動內部轉型，已達到階段性目標。

他分析業績成長來自於兩大原因，包括小金雞母momo以及台灣大體質改變，第1季營業利益較去年同期增加新台幣2.54億元，momo成長貢獻1.08億元，電信在內其他事業貢獻1.46億元，占總營業利益成長的57%。

台灣大去年訂下超5G策略，推動momo、凱擘、台灣大寬頻、富邦、AppWorks Startups等生態系公司間雙贏合作，發揮一加一大於二效果，充分利用台哥大716萬付費客戶，帶動營運結構產生質量變化。

展望未來，林之晨表示，將會持續轉型，目前已展開第三、第四、第五與第六曲線建立，廣泛探索更多商業模式；此外，第二階段，將會加速國際化、區域化腳步，尤其是超5G策略所瞄準的GSEA（台灣＋東南亞）之大東南亞市場。

因此台灣大將積極招募人才，包括企業發展、電腦科學（軟體工程）、數據科學與數位行銷等領域菁英。

最後他也分享擔任新手總經理一年來的個人心得，林之晨認為，很多大改變來自於小改變堆積而成，提醒創業者、經營者，不要為了無法大改變，讓事情停滯，可以先求小改變再慢慢放大，往往是更好策略；此外，具備同理心才是核心，他也提到組織當中擁有會有少數問題是此刻無解，但不會立即殺死你，可以暫時放在後腦，等待其他條件改變養著，等待最後將有答案。（編輯：黃國倫）1090411