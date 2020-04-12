投信：台股中長期投資價值浮現 關注企業展望

（中央社記者吳家豪台北12日電）投信表示，隨著過去恐慌性的調節後，台股中長期投資價值逐漸浮現，指數震盪區間開始逐步收斂，市場的恐慌程度已在下降，後續可關注企業對產業展望的看法及資本支出規劃方向。

由於美股續漲，支撐市場信心持續回穩，台股10日終場上漲38.18點，收在10157.61點，漲幅0.38%，週線連3紅，成交值新台幣1212.68億元。

晶圓代工廠台積電將於16日舉行線上法人說明會，法人認為，除第2季營運展望外，台積電是否修正今年整體營運目標及調整資本支出計畫，將是市場關注焦點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，現階段來看，短期科技產業需求受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響並不明朗；但隨著過去恐慌性調節後，台股中長期投資價值逐漸浮現，當疫情緩和，也就是需求回升之際，中長期成長趨勢例如5G需求是遞延而非消失。

廖哲宏分析，各國紛紛祭出量化寬鬆（QE）政策影響，進而壓低無風險資產的報酬率，台股殖利率吸引力也逐漸浮現，目前台股殖利率約在4%至5%水準。台股評價面也來到近10年相對低點，目前台股本淨比1.5倍，過去10年評價區間在1.4至2倍之間。

廖哲宏表示，半導體今年上半年相對樂觀，但下半年可能出現庫存調整；短期伺服器及筆電出現急單、中國5G基地台需求穩定，手機以及消費性電子產品需求能見度相對較低。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出，全球疫情出現緩步緩和或是可控跡象，市場信心受到一定程度的提振，台股近一週維持反彈態勢，震盪區間也開始逐步收斂，顯示市場信心在面對雜音或負面消息時的恐慌程度確實已經在下降。

蕭惠中說，現階段就產業釋出訊息來看，受惠於居家辦公、遠距教學等需求，包括伺服器、商用筆電、路由器訂單增加，基本面受到支撐，能見度相對清晰；但手機相關領域受到產業能見度不明朗的影響，顯著受到壓抑。

展望後市，蕭惠中表示，考量全球疫情還在發展中，許多產業的能見度確實有待進一步明朗，在此之前，預期台股仍將維持區間震盪，對於近期陸續登場的重要企業法說，也可以多關注對於產業展望的看法以及資本支出的規劃方向，作為投資上的判斷。

日盛上選基金經理人張亞瑋分析，4月上旬至中旬為是否開始進場布局的重要觀察時點，由於適逢3月中下旬歐洲實施封城或禁制令屆滿3週至1個月，可觀察新增確診人數是否明顯趨勢向下；另外也可留意美國財報週及半導體龍頭法說是否利空出盡，以及企業訂單能見度是否延續至5到6月之後。（編輯：趙蔚蘭）1090412