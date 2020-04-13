華南永昌證避險不及鉅額虧損 金管會將究責

（中央社記者劉姵呈台北13日電）華南永昌證券因權證交易避險不及暴鉅額虧損，立委今天追問對內控調查結果。金管會主委顧立雄表示，華南永昌證未按避險策略操作，以致整體風險超越原訂市場風險限額，正請券商陳述意見。

立法院財政委員會今天審查證券交易法第14條條文修正草案，金融監督管理委員會主任委員顧立雄受邀列席備詢。

民進黨立委江永昌質詢時表示，華南金控旗下子公司華南永昌證券因避險不及，3月稅後虧損達新台幣47.59億元，後續的調查結果。顧立雄說，證交所專案調查報告已出爐，已交送到金管會證期局，目前正請華南永昌證券陳述意見。

江永昌指出，華南永昌證券是否有內稽內控疏失；顧立雄表示，目前看起來華南永昌證券並沒有確實按照避險策略來操作，以致整體風險超越原本訂的市場風險限額。

江永昌說，金管會後續會依照證交法或金控法開罰；顧立雄回應，「會先從券商的觀點來看。」

根據規定，券商若未落實內控制度，證期局可依證券交易法第66條、第178-1條作處分，前者是限制業務或解除經理人職務，後者處最重新台幣480萬元罰鍰。

華南金3月稅後虧損35.99億元，為2010年12月以來，再度出現單月虧損；累計第1季虧損約14.48億元，每股虧損約0.12元；主要是因為華南永昌證券3月稅後虧損達47.59億元，連累金控整體獲利。

華南金控董事長張雲鵬日前受訪時表示，初步了解，避險不及關鍵在於，當時有超過風險胃納的情形，且在不對的時間賣出過多認售權證，又沒有充分避險，等到台股大跌才再做避險，價格已很高，導致虧損擴大。（編輯：蘇志宗）1090413