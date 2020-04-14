陸電商促銷iPhone奏效 三王領軍蘋概股走強

（中央社記者韓婷婷台北14日電）市場傳出大陸電商平台降價促銷iPhone 11，意外推升3月銷售激增，加上新款平價版iPhone上市時間呼之欲出，激勵蘋果股價強拉尾盤，帶動台股蘋概三王回神領軍蘋概股走強。

在市場看淡蘋果（Apple）智慧型手機iPhone銷售之際，大陸3月銷售傳出意外反彈，主要是大陸電商平台降價促銷iPhone 11，意外帶動買氣激增，加上市場認為新的iPhone SE很快將亮相，將為相關供應鏈帶來新動能。

Apple昨天股價強拉尾盤，終場上漲1.96%，收在273.25美元，台灣蘋概三王今天回神，股王大立光（3008）重新站回月線3740元之上，上漲130元，收在3815元，漲幅3.53%，激勵電子股買盤信心回籠。

即將在16日召開法說會的台積電，近期市場多空訊息雜陳，股價處於年線282元上下拉鋸，今天收盤上漲6.5元，來到285元，再度站上年線之上，漲幅2.33%。鴻海今天也呈現開高走高格局，尾盤收在相對高點74.4元，上漲1.78%。

台股此波反彈表現相對疲弱的蘋概三王回神，對台股具有穩盤指標作用，相關蘋概股跟著價量齊揚，包括臻鼎-KY、穩懋、台郡、玉晶光、可成、華通、茂林-KY、美律、康控-KY、廣達、和碩、緯創都見到2%以上漲幅。

外資法人認為，iPhone開始在中國展開促銷活動，以便與華為等推出新5G手機的對手競爭，除了因應新一代iPhone將是5G手機，先清4G手機庫存，另一方面，估計新的iPhone SE很快將亮相。（編輯：張均懋）1090414