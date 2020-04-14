威潤沾防疫光 開發紫外線滅菌產品

（中央社記者江明晏台北14日電）搭上防疫商機，車聯網概念股威潤科技今天宣布，開發UVC深紫外線滅菌技術相關防疫產品，預計今年7月導入量產，將與車聯網業務成為兩大營運引擎。

車聯網概念股威潤科技今天舉行法說會，董事長湯潤闊表示，成立之初營收動能來自歐洲市場，但該市場仍維持2G規格，充斥低價與低階產品，近幾年積極轉型，耕耘高端的北美與日本市場，去年營收重回成長軌道，至新台幣2.6億元，年增32.9%，每股盈餘0.04元，優於前年0.03元的水準。

觀察威潤商品銷售地區營收占比，北美市場營收占比逐漸攀升，去年已達近5成；而出貨4G產品的比重也在去年來到3成，符合市場趨勢。

他表示，威潤今年正式進入「雙主軸」概念發展，除了車聯網，分別瞄準前裝T-Box（通訊盒）市場與後裝市場（車載視訊），威潤還搭上疫情商機，投入開發「深紫外線滅菌產品」。

湯潤闊表示，威潤去年完成日本車廠北美分公司車聯網通訊盒T-Box開發案後，取得前裝市場入場券，成為車聯網概念股，將享有「三年不開張、開張吃三年」的優勢。

威潤先前宣布，與友達、信驊、勝捷等台灣企業共組大聯盟，打造放眼全球的車載視訊解決方案，並一同在美國日本設立專攻的新創公司，期望該新創公司創造跟Samsara一樣的發展模式，經由多輪募資後獲得大筆資金挹注，逐步發展世界級的公司。

有鑒於疫情未見趨緩，各大企業持續投入防疫生產線，湯潤闊指出，威潤獲得日本UVC登出大廠支持，已投入開發以「UVC深紫外線滅菌技術」為主軸的防疫產品，第一階段將推出自有品牌UVC LED手持滅菌棒，預計今年7月導入量產，未來產品線也會陸續推出適用於不同領域、應用的相關新品。

湯潤闊表示，UVC LED手持滅菌棒可用於口罩、個人用品、餐具、門把、電梯按鍵等殺菌消毒。

展望後續，他坦言，疫情確實對威潤業績造成影響，由於北美市場貢獻度超越50%，但美國近期區域封鎖，會影響第2季業績，但看好北美市場有三大動能，分別來自第一，3G轉4G換機潮需求、第二，威潤新推Video Telematics產品，第三，新切入buy here pay here市場（由經銷商向汽車購買者提供信貸的一種方法），樂觀看待今年第4季至明年的業績。（編輯：郭無患）1090414