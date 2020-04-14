離岸二期風場廢標 台電月底第8度招標

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）離岸二期風場招標歷經多次流標，上週終於有一家廠商投標，不過，台電今天表示，因業者文件資料不完備，將發函通知廠商，並進行廢標程序，預估月底前再次公告招標。

台電離岸二期風場採大統包模式，風機、水下基礎、海事工程等委由單一廠商。但因廠商反映預算太低、風險太高等，歷經多次流標，台電日前第7度公告，預算維持新台幣640.5億元，於9日開標，有一家廠商投標，台電今天召開審查會議。

台電發言人徐造華表示，經專案小組審查後，由於廠商投標文件資料不完備，不符合規定，因此，判定廠商不合格，台電將儘速發函通知廠商審標結果，以及後續進行廢標程序，預估17日正式廢標。

徐造華說明，有多家國內廠商在公告期間表達有意投標，受到肺炎疫情影響，許多外國廠商表達需要透過線上討論，也希望延長等標期。

他指出，為了讓更多廠商參與離岸風電，台電將評估擴大本土廠商參與投標的可能性以及疫情對廠商備標影響，預定4月底前再次公告招標，若調整廠商資格，等標期需30天，估5月底、6月初才會有結果。

台電一期示範風場預計設置21部風機，每部裝置容量5.2MW，總裝置容量約110MW，將在今年底試運發電，預估可年發3.6億度電；二期離岸風場預計2024年併網，裝置容量達300MW，兩座風場均位於彰化外海。（編輯：鄭雪文）1090414