華南永昌證避險不及鉅額虧損 總經理下台負責

（中央社記者劉姵呈台北17日電）華南金控今天晚間代旗下子公司華南永昌證券公布，總經理陳錦峰將作職務調整，4月20日正式生效；新總經理人選仍待財政部指派。市場推測，應是對公司避險不及造成虧損，而下台負責。

公告一出，華南永昌證券對外相當低調，根據財政部官員透露，新總經理人選尚未決議，目前傾向先指派內部人暫代職位。

金融監督管理委員會主委顧立雄13日於立法院財委會表示，華南永昌證未按避險策略操作，以致整體風險超越原訂市場風險限額，正請券商陳述意見，且傾向朝證交法處理。

根據規定，券商若未落實內控制度，證期局可依證券交易法第66條、第178-1條作處分，前者是限制業務或解除經理人職務，後者處最重新台幣480萬元罰鍰。

一名金融業人士透露，華南永昌證內部仍在進行全案調查，於是先將陳錦峰調往非主管職務。

陳錦峰早年任職於中華開發、華僑銀行等金融業，前年度更一度拿下上海商銀上市案，跌破一堆承銷商的眼鏡，是業界著名的承銷高手。如今，因華南永昌證避險不及，3月稅後虧損達47.59億元，下台負起全責。

華南金3月稅後虧損35.99億元，為2010年12月以來，再度出現單月虧損；累計第1季虧損約14.48億元，每股虧損0.12元；主要是因為華南永昌證券3月稅後虧損達47.59億元，連累金控整體獲利。（編輯：張良知）1090417