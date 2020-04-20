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疫情延燒 主計長：今年經濟成長保1沒問題

最新更新：2020/04/20 12:01
武漢肺炎疫情延燒，全球經濟大受影響，行政院主計總處主計長朱澤民（左）20日在立法院表示，台灣今年經濟成長率「保1」沒問題。右為財政部長蘇建榮。中央社記者裴禛攝　109年4月20日
武漢肺炎疫情延燒，全球經濟大受影響，行政院主計總處主計長朱澤民（左）20日在立法院表示，台灣今年經濟成長率「保1」沒問題。右為財政部長蘇建榮。中央社記者裴禛攝　109年4月20日

（中央社記者潘姿羽台北20日電）武漢肺炎疫情持續延燒，全球經濟大受影響，主計長朱澤民今天在立法院表示，台灣今年經濟成長率「保1」沒問題。中央銀行副總裁嚴宗大綜合主要國際機構預測分析，預料經濟將呈現「U型復甦」。

立法院財委會今天邀請中央銀行、財政部、行政院主計總處等部會就「新冠肺炎疫情後，對我國國際經貿環境的影響與展望」進行專題報告，會中多位立委都相當關注疫情對於台灣經濟帶來的影響。

主計總處主計長朱澤民特別說明，主計總處假設疫情維持9個月，會使經濟成長率下跌1.8至2.3個百分點，在政府沒有採行任何措施之下，經濟成長率會跌至0.4%~0.9%。

但因為政府已採行各項措施，包含紓困貸款，朱澤民認為，這可望拉抬0.9個百分點，今年經濟成長率應落在1.3%至1.8%，「保1」目前看來沒有問題。不過他也說，今年第2季「比較危險」，但政府會努力。

嚴宗大則說，疫情確實帶來高度不確定性，影響各國對今年與明年的經濟預測，根據國內外主要預測機構對台灣今年經濟成長率的分析，最高為1.8%、最低為-4%，中位數約為0.5%；就目前況之下，經濟情勢應會呈現U型復甦。

由於疫情變化相當大，近日海軍敦睦遠航訓練支隊磐石艦又爆出多起確診案例，引發立委對於經濟前景的憂心，而央行3月19日理監事會會後新聞稿明確指出，「若有必要時，本行將召開常務理事會或臨時理事會」；另外，央行總裁楊金龍於立院備詢時，也曾表示「還有降息空間」。

今天也有立委關注央行是否還會降息，或是召開臨時理事會，嚴宗大回應，利率決策通常是在理事會討論，如果經濟情況變動大，央行會召開臨時理事會，但「目前沒有這樣訊息」。（編輯：郭無患）1090420

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