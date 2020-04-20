華南永昌證券大虧 財長：將據金管會調查咎責

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）華南永昌證券因權證交易避險不及發生鉅額虧損，總經理陳錦峰遭撤換，財政部長蘇建榮今天表示，本週內會確定繼任人選，並召開檢討會議，後續也會依據金管會調查結果繼續咎責。

立法院財政委員會今天邀請蘇建榮等財經部會首長，就「新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情後，對台灣國際經貿環境的影響與展望」進行專題報告，並備質詢。

華南永昌證券發行認售權證，因避險不及，爆發鉅額虧損，連帶影響母集團華南金第1季獲利虧損。華南金控17日代旗下子公司華南永昌證券公告，總經理陳錦峰將作職務調整，20日正式生效。

對此，民進黨立委高嘉瑜今天詢問，繼任人選何時確定，由誰決定，同時，爆出鉅額損失，誰要負起責任，會不會檢討華南永昌證券董事長鄭永春責任。

高嘉瑜表示，陳錦峰為華南金控民股林家所派任，爆出鉅額損失後，好像只看到華南林家在震怒，財政部卻沒有任何態度，華南永昌證券董事長及華南金控，是否還有人要負起責任，應讓民眾知道相關懲處。

蘇建榮解釋，事發後即立刻找華南永昌證券董事長、總經理來財政部說明，並要求立刻進行改善措施，會發生這樣的問題，經理部門責任最重大，因此先追究總經理責任。繼任人選本週內會確定，若是先找代理人選，由財政部核定即可，但若是拍板正式人選，要通過行政院核定。

蘇建榮強調，一直都有在處理此事，沒有任何態度的說法對財政部並不公平；財政部本週會召開檢討會議，目前金融監督管理委員會也已介入調查，等調查結果出來，會據此進一步咎責。（編輯：林孟汝）1090420