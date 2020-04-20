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防疫當道民眾不跑銀行 個人網銀申請暴增

最新更新：2020/04/20 16:49

（中央社記者潘姿羽台北20日電）疫情延燒，政府持續宣導應保持社交距離、避免出入人潮擁擠場所，不過元大銀行數位金融客群分析團隊觀察發現，雖然民眾減少外出，理財需求仍在，元大銀今年首季兩大新增申請客戶數雙雙創下歷史新高。

元大銀行分析，疫情將客戶推向使用數位科技，讓原本對網路不熟悉、較沒安全感的銀行客戶，開始接觸、瀏覽銀行網站，並摸索操作下單及交易的方式；今年個人網銀及行動銀行第1季客戶申請量暴增，較去年同期增加了82%，行動銀行APP下載次數也較去年同期新增91%，兩者的新增申請客戶數皆為元大銀行歷史新高，顯見疫情對客戶消費及生活型態的改變。

元大銀也發現，疫情讓原本就習慣透過數位通路下單及交易的客戶，加強使用網路的頻率，以及透過數位通路體驗交易產品的多樣性。

以元大銀行第1季個人網銀及行動銀行帳務交易筆數為例，較去年同期上升45%；而銷售中的「元大台灣高股息優質龍頭基金」3月整體募集期間銀行申購筆數，其中數位通路下單量就有近一半的貢獻度。

另外，第1季透過線上申請信用貸款的筆數，相較去年同期增加約155%，約占信貸整體撥貸金額3成。

元大銀認為，疫情確實改變客戶的消費型態，也讓客戶接觸數位科技、利用數位通路完成金融交易的行為更為普遍。

凱基銀行也指出，近2個月以來，行動銀行及網路銀行各功能使用率平均提升5成以上，且今年1月以來，外送平台刷卡消費金額較去年同期成長超過1倍，顯見疫情促使數位金融、美食外送等「無接觸服務」的需求大增。

凱基銀行長期投入數位金融服務，而在疫情期間，成效更為凸顯，目前數位通路線上申辦信用卡及貸款的占比，已達全部申請案件的7成以上；近期網路銀行及行動銀行也完成超過100項功能優化，加上全新財富管理系統上線，客戶可以透過手機、電腦及電話客服，直接完成8成以上的金融服務。（編輯：楊凱翔）1090420

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