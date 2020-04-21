房屋稅紓困減收案1365件 台北件數最多

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）房屋稅5月開徵，全國戶數891.2萬件、稅額新台幣792.84億元，與上年持平；受疫情衝擊，已收到476件飯店及889件企業房屋稅減徵申請案，減收金額約6088萬元，以台北、屏東、澎湖件數最多。

財政部今天委託桃園市政府地方稅務局舉辦「109年房屋稅開徵記者會」，桃園地稅局長姚世昌提醒，去年7月1日至今年6月30日的房屋稅，將在5月1日至6月1日開徵，提醒民眾限期繳納；針對受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情影響的個人及企業，提供3種紓困方式。

姚世昌表示，第1，受疫情衝擊，不少產業生意下滑，為降低其負擔，飯店若關閉部分樓層暫不使用，或是企業停業、進行營業面積縮減，房屋稅稅率都可從低改以「非住家營業用稅率2%」課徵。

姚世昌統計，截至20日，全國已有476件飯店房屋稅減徵申請案，減收稅額5643.4萬元，另有889件企業申請案件，減收稅額444.5萬元，兩者合計共有1365件，減徵稅額共6087.9萬元，將反映在今年及明年度房屋稅收情形上。

以縣市別來看，申請房屋稅減徵件數多的為台北市，共355件，其次為屏東縣（181件）及澎湖縣（167件）；申請減收金額最高的為台北市．達3510.9萬元，依序為高雄市（722萬元）及桃園市（371.4萬元）。

其中，台北市不論是飯店或一般企業申請案件數量都是最多。單看飯店申請案，申請案以台北市107件最多，其次為高雄市64件、台中市49件，一般企業以台北市248件最多，依序為屏東縣180件及澎湖縣140件。

第2，姚世昌表示，個人，或是企業、團體的負責人、主辦會計人員，若因接受隔離治療、檢疫，無法在期限內繳納房屋稅，可延長至6月30日申請，只要於報稅時檢附相關證明即可；到6月底仍在接受隔離治療者，可再延長至治療結束出院後的20日內完稅即可。

第3，姚世昌指出，無力繳稅者也可申請最長延期1年或最長分3期年（36期）繳稅。

財政部表示，房屋稅繳納方式包括至金融機構、便利商店（限2萬元以下）繳納、辦理長期約定轉帳、ATM繳稅、晶片金融卡網路、活期（儲蓄）存款帳戶轉帳、信用卡及行動支付工具繳納等，逢疫情期間，建議民眾可選擇在家就能完成的繳稅方式。

財政部提醒，若逾期未繳稅，每逾2日就會加徵1%滯納金，超過30天還沒繳納，將移送強制執行。（編輯：郭萍英）1090421