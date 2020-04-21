房屋稅5月開徵 自住用房屋平均稅額降38元

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）5月房屋稅開徵，今年全國開徵戶數891.2萬件、稅額新台幣792.84億元，各年增1.34%及0.1%，件數呈現自然成長，稅額則受部分縣市調低房屋評定現值影響而持平；其中自住用房屋平均稅額4388元，較上年下降38元。

財政部今天委託桃園市政府地方稅務局舉辦「109年房屋稅開徵記者會」，桃園市地稅局長姚世昌提醒，去年7月1日至今年6月30日的房屋稅，即將在5月1日至6月1日開徵。

姚世昌表示，今年5月全國開徵戶數891.2萬件，比上年增加，11.75萬件，成長率1.34%，其中以新北市年增2.65萬件最多；開徵稅額792.84億元，年增0.79億元，成長率僅0.1%，主要與台南、新竹等縣市調低房屋評定現值有關，抵銷了稅收成長。

桃園市地稅局統計，全國自住用房屋開徵件數為695.25萬件，稅額約305.01億元，占總開徵件數及金額比重約78.01%及38.47%。換算自住用房屋平均每件稅額為4388元，比前一年的4426元，減少了38元。

在非自住用房屋開徵件數方面，也就是「囤房稅」的課徵對象，今年開徵件數為71.8萬件，稅額73.43億元，占整體比重各為8.06%與9.26%，與前一年相當，件數及金額都以台北市為最多。

財政部表示，今年房屋稅稅單已全數寄發，沒收到的民眾，快向稽徵機關申請補發，可臨櫃、書面申請，或打電話語音補單，也可上財政部稅務入口網下載。房屋稅繳納方式包括至金融機構、便利商店（限2萬以下）繳納、以長期約定轉帳、ATM、晶片金融卡網路，活期（儲蓄）存款帳戶轉帳、信用卡及行動支付繳納等。（編輯：林興盟）1090421