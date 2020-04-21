2020年以來機車銷量年減4% 電動車衰退逾15%

2020年以來至19日台灣整體機車掛牌數22萬2881輛，年減4.03%，其中電動機車衰退幅度15.88%，遠大於燃油車的年減2.3%。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北21日電）根據交通部數字，累計今年以來至19日台灣整體機車掛牌數22萬2881輛，年減4.03%，其中電動機車衰退幅度15.88%，遠大於燃油車的年減2.3%。

4月份前3週整體機車掛牌數3萬6259輛，年減18.8%，其中電動車5294輛，年減19.3%；累計今年截至4月19日止，電動機車掛牌數為2萬4930輛，年減15.88%，減幅遠高於燃油機車的2.3%及全體機車的4.03%。

由國內電動機車上中下游產業鏈共同組成的SMAT台灣智慧移動產業協會表示，疫情當頭，雖然電動機車產業配合政府紓困，降價嘉惠消費者，但銷量依然低迷，不敵政府降低對電動機車補助的衝擊。

台灣電動機車Gogoro產品長彭明義表示，Gogoro的海外股東之一是在全球力倡環境永續議題的前美國副總統高爾，他因認同Gogoro的理念而注資認股，但高爾去年曾質疑，為何台灣移除2035年機車全面電動化的長期目標，甚至從2020年起開始補助購買燃油機車。

SMAT台灣智慧移動產業協會秘書長郭錦程表示，今年以來電動機車掛牌總數降低，是一個極大的警訊，台灣的電動機車產業鏈，是土生土長的台灣國家隊，也是潛力十足的台灣國家隊，政府2020年開始補助燃油機車，在永續政策上走回頭路，不僅不利於台灣符合國際綠能減碳目標，更讓許多2019年才投入電動機車生產銷售的本土業者面臨極大衝擊。（編輯：鄭雪文）1090421