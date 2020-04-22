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華通軟硬複合板 今年中美客戶訂單亮眼

最新更新：2020/04/22 09:52

（中央社記者江明晏台北22日電）PCB大廠華通去年營收獲利創高，今年首季營收也不受疫情干擾，創同期新高，法人指出，華通軟硬複合板今年產能略增10%至15%，美系客戶耳機類產品市占增加，中系客戶訂單也頗有斬獲。

PCB大廠華通2019年營收、毛利率、獲利創高，每股純益3.21元，儘管首季有疫情干擾，華通累計前3月營收為新台幣120.9億元、年增15.6%，仍逆勢創同期新高。

法人指出，華通的軟硬複合板今年產能以去瓶頸方式產能略增10%至15%，除了在美系客戶耳機類產品增加市占，於中系客戶的穿戴式產品以及手機鏡頭、電池管理模組等的訂單也頗有斬獲。

針對目前市場從年初就存在美系客戶手機可能延後發表或下修今年出貨量、或耳機類產品採用SIP的解決方案等負面傳聞，華通表示，軟硬複合板具有其獨特性，淡旺季也較其他產品明顯，雖然攜帶式產品的設計多變，是軟硬複合板面臨的一個挑戰，同時也是一個機會。

華通指出，除了這幾年努力拓展新客戶以及新產品應用頗有斬獲外，並且謹慎的進行產能擴充配置，已將個別單一客戶產品的影響比重逐年降低，在軟硬複合板的接單是處於一個健全的狀況。

華通強調，因為華通客戶和產品夠多，所以可以相對於同業看得較廣、較遠，很多風險都可以預作準備獲得適當的控制，並且有足夠的時間來做因應。（編輯：趙蔚蘭）1090422

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