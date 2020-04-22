iPhone SE第2季出貨看1400萬台 傳和碩鴻海組裝

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）市場關注蘋果（Apple）iPhone SE銷售狀況。分析師指出，新iPhone SE首週末預購優於預期，估第2季出貨量約1200萬台到1400萬台，第3季能見度要到5月中旬後才明朗，組裝供應鏈主要由和碩與鴻海負責。

蘋果上週推出新款iPhone SE，在40多個國家和地區開賣，市場關注銷售狀況。天風國際證券分析師郭明錤報告指出，新款iPhone SE首週末預購優於預期，有利蘋果生態。

報告指出，在新款iPhone SE預購前，市場對此機型需求並無太高期待。雖然初期供應有限與物流限制，不過首周末預購優於市場預期。

展望iPhone SE出貨表現，郭明錤預估第2季iPhone SE出貨量約1200萬台到1400萬台，展望第3季，報告指出iPhone SE供應鏈出貨預估約1000萬台，不過目前需求仍不明朗，要到5月中旬或之後才有較好能見度，影響出貨預估的關鍵仍在於武漢肺炎疫情是否改善。

從組裝供應鏈來看，報告預期新款iPhone SE組裝主要由和碩和鴻海供應，其中和碩供應比重約50%到60%、鴻海供應比重約40%到50%。

對於新款iPhone SE預購優於預期，報告分析有3大意義，首先蘋果對更高階的iPhone 11砍單，可能代表消費降級。武漢肺炎疫情可能讓消費者傾向購買價格與規格較低的系列產品、或停止購買。

其次報告分析，iPhone 6與6s系列擁有最大使用者基礎，對這些用戶而言，新款iPhone SE是最佳換機選擇。

再者，iPhone SE的策略是用入門款機種配備高階的處理器，能讓蘋果在降級消費的挑戰下，服務與內容事業可望因最佳運算裝置市占增加而繼續成長。

新款iPhone SE配備4.7吋螢幕、A13仿生晶片、單鏡頭相機及可指紋辨識的Home鍵，將於4月24日開賣，售價新台幣1萬4500元起。（編輯：趙蔚蘭）1090422