疫情困不住台廠搶單 貿協線上整合服務助突圍

外貿協會秘書長葉明水（圖中站立者）出席2020年台灣國際專業展整合式線上服務說明會，致詞表達貿協打造展覽整合式線上服務，攜手產業抗疫的決心。（貿協提供）中央社記者吳柏緯傳真 109年4月22日

（中央社記者吳柏緯台北22日電）武漢肺炎疫情蔓延全球，不少國際展覽都因此延期甚至取消。為了協助台灣廠商在疫情之下突圍，延展不停展，貿協將推出5大整合式線上服務，包含線上展覽、採購與新品發表，接住全球商機。

武漢肺炎疫情肆虐全球，考量參展廠商與參觀者的健康安全，以及配合中央防疫政策，外貿協會上半年主辦的台灣國際專業展陸續宣布延期或停辦。因應防疫期間實體展覽無法如期舉辦，各參展商跨國拓銷及國際採購需求，貿協規劃推出一系列整合式線上服務，協助已經確認參加上半年展覽，但受到延期影響的廠商，在逆境中突圍。

貿協表示，將推出5大整合式線上服務，包含「2D/VR線上展」、「線上採購洽談會」、「線上國際研討會」、「線上新產品發表會」、「線上專業展系列報導」。

貿協指出，將建置「2D線上展專區」，協助廠商建立電商門戶、數位型錄，將在展覽原展期首日上線，同時將展場互動移植至線上平台，線上展內建買主線上下單功能，突破時間與場域限制，迅速完成採購交易。預計建置17展線上展，並透過台灣經貿網及台灣國際專業展網站進行雙網行銷。

至於線上採購洽談會，貿協指出，因應各展原實體採購洽談會無法舉辦，透過外貿協會63個駐外單位擴大洽邀全球買主參與；線上國際研討會，貿協將鎖定汽車零配件、食品、自行車及ICT等台灣4大主力出口產業舉辦線上論壇（Webinar），邀請歐、美及東南亞產業專家，以在地的角度分析該產業在目標市場所受的衝擊及機會，並同時推廣台灣國際專業展，預定於5到6月份在台灣國際專業展YouTube頻道、相關展覽官網及社群平台播出。

線上新產品發表會的規劃，貿協將邀集自行車、體育用品展、汽配展3展、電腦展、美容展、醫療展參展廠商錄製新產品發表，將在台灣國際專業展YouTube頻道、相關展覽官網及社群平台播出，並廣邀國際買主觀賞，協助參展廠商宣傳不因疫情中斷。

最後是線上專業展系列報導，貿協選定自行車、汽車零配件、機械、醫療及資通訊共5大產業領域，與媒體合作製作深度線上分析報導，邀請產業專家剖析產業趨勢及台灣在此波疫情中的挑戰與機會，配合各項展覽亮點及最新訊息，協助參展廠商同步掌握產業及展覽最新動態。（編輯：楊凱翔）1090422