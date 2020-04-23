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雅茗營運步正軌 填息逾4成

最新更新：2020/04/23 10:53

（中央社記者江明晏台北23日電）旗下有「快樂檸檬」手搖飲等品牌的雅茗-KY今天除息交易，股價開高震盪，盤中填息逾4成，朝填息路邁進，雅茗-KY也樂觀看待，中國疫情逐漸趨緩，營運將能逐步回到正軌。

雅茗-KY董事會決議配息約新台幣2.5元、配股0.5元，今天除息交易，每股參考價為55.7元。雅茗-KY今天開高震盪走揚，盤中高點來到56.8元，漲幅近2%，填息率約44%，朝填息路邁進。

雅茗-KY 3月營收6679萬元，年減58.27%，雖仍在疫情陰影籠罩之下，但中國消費力道與復工率已顯著提升，營收表現較2月大增92.31%，雅茗-KY表示，中國疫情逐漸趨緩，營運表現將能逐步回到正常軌道。

3月初至今，快樂檸檬在全球新簽約加盟店仍不斷增加，因此今年快樂檸檬的新展店目標維持500店不變。

對於第2季營運，雅茗-KY仍審慎看待，3月中旬過後大陸疫情逐漸受到控制分城市外，民眾也已開始回復正常生活，觀察門店的銷售杯數與低谷期間，都呈現倍數成長，而疫情重災區武漢已解除封城，日前清明連假，旅遊景點都出現大批人潮，反映民眾的恐慌心態已經逐步消弭，經濟活動回歸正軌應是指日可待。

疫情期間，雅茗-KY也同步強化營運體質，除了外送外賣占比高達六成以上，另外，還進軍新零售市場，快樂檸檬在3月12日也進駐天貓商城開出店，有效結合線上、線下資源，形成多元化、立體化的商業空間，並進一步加強數位化，提升消費者手機點餐便利性。

雅茗-KY表示，這些體質調整工作都已有不錯的效益產生，在短期因素的疫情影響過後，未來營運效率將更加提高。

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