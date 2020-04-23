中鼎奪離岸風場水下基樁大單 明年7月交貨

（中央社記者潘智義台北23日電）統包工程承攬商中鼎今天宣布，旗下俊鼎公司繼承攬「雲林允能離岸風場水下基礎轉接段製造工程」後，再得標彰芳及西島公司「彰芳暨西島離岸風場水下基樁製造工程」。

中鼎表示，彰芳暨西島離岸風場水下基樁製造工程為台灣目前離岸風電產業，在地單一供應商承攬數量最高的水下基樁訂單。風場獲配600百萬瓦（MW）併網容量，預定於2022年陸續併聯發電，可供應台灣每年約60萬戶用電，除減少碳排放，創新綠色經濟，協助達成政府能源多元化目標，更為環境永續善盡心力。

中鼎說，依政府離岸風電國產化政策，2025年離岸風電裝置容量將達5.5GW，其中3GW的離岸風機將有大量設備組件為「台灣製造」。彰芳暨西島離岸風場位於彰化外海，共規劃建置62座離岸風機，全風場共計將有186支水下基樁製造。

中鼎指出，彰芳暨西島離岸風場水下基樁製造工程案已於今年2月陸續展開採購及機具安裝等工作，預定今年8月正式生產，2021年7月陸續交貨。為如期如質達成本案基樁短時間內量產及出貨的需求，俊鼎於高雄南星自貿區的「俊鼎大林廠」，共設置4條生產線，專責生產本風場所需基樁，以利製造完成後，由業主就近於高雄港運送至彰化外海安裝。

彰芳及西島公司由離岸風電開發商丹麥哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners，CIP）投資設立，為全球離岸風電領導公司之一，專責建置、營運本離岸風場。

俊鼎擁有超過40年的壓力容器設備製造經驗，並取得歐盟鋼結構認證（EN 1090）和ISO 3834銲接品質管理系統認證等兩項歐規認證。（編輯：趙蔚蘭）1090423