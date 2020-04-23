美食-KY第一季疫情籠罩 投顧示警恐首度轉虧

（中央社記者江明晏台北23日電）疫情籠罩，美食-KY首季旗下85度C在中國、美國的門市陸續因封城停業，導致首季營收年減約18%，投顧示警，美食-KY不排除首季將首度認列營業損失，估每股虧0.25元。

美食-KY自2010年掛牌至今，均保持獲利，2017年每股賺逾11元創新高，如果今年首季轉虧，將是上市以來首度單季虧損。

美食-KY 2020年今年第一季營收新台幣47億元，較去年減少18%。

美食-KY表示，中國市場復工門市自2月以來穩定增加；截至3月底，已經有約9成的門市恢復營運，帶動營收月增3成以上。

至於美國市場，各級政府自3月中旬開始，拉高防疫層級，限制民眾外出。85度C也主動在第一時間響應，暫時關閉部分門市、縮短其他門店的營業時間，並移除所有的內用座位，3月美國營收也因此較去年同期下滑。

但85度C和美國前3大外送平台之一DoorDash合作，推出盒裝麵包外送的選項，讓消費者一次購足5個或10個85度C暢銷麵包，又助於彌補營收缺口。

投顧指出，美食-KY持續處於營運槓桿陣痛期，今年上半年恐蒙受前所未見的營業損失，顯示2020年市場獲利預估將具明顯下檔風險。

投顧進一步說，雖然逾90%中國門市恢復營運，但同店營收成長依然疲弱，加上疫情封城導致美國營收下滑，顯示營利率年衰退狀況將延續至年底，恐將壓抑股價動能，不排除首季美食-KY將首度認列營業損失600萬元，預估每股損失約0.25元。（編輯：郭無患）1090423