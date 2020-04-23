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配合政府紓困 台糖租金收入初估減收5.4億元

最新更新：2020/04/23 13:13

（中央社記者陳俊華台北23日電）立法院經濟委員會今天審查中台糖預算。台糖董事長陳昭義表示，因配合政府紓困，租金收入初估減收新台幣5億4000萬元；經朝野立委協商後，決議台糖租金收入部分減列3億元。

立法院經濟委員會今天審查109年度台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司預算。

民進黨立委賴瑞隆指出，台糖很多產品還是有相當競爭力，在防疫期間，要大力推動網路購物，努力拓展銷貨收入，台糖還有努力空間，「否則只要賣土地、租土地就好」。國民黨立委謝衣鳯說，電商是台糖可以發展的產業，不應該過度保護台糖，收入也不應減列。

台糖總經理管道一指出，「台糖健康易購網」網購營業額目前1000多萬元，不到2000萬元，最近因為疫情關係確實成長60%、70%；現在因為沒有手機版，正在跟廠商談，未來手機如何也能購買，還在改版中，希望今年網購業務能成長一倍。

經濟委員會召委、民進黨立委邱議瑩指出，台糖有很多土地、廠房是租給農民、中小企業、社福單位等，現在為配合紓困，建議將租金收入減列3億元；賴瑞隆則說，希望租金可以打到5折，只有打8折對於要被紓困的業者幫助很有限。

陳昭義說，今年配合紓困，很多出租的土地、房屋都要打折，這部分對台糖收入影響滿大，租金收入初估會減收5億4000萬元。

經濟部次長曾文生表示，如果只談台糖的土地租金收入，因為台糖的租金有很多配合國家政策出租，其實有持有成本，如果租給非農用的地，都要付地價稅，如果降太多，會連地價稅都不夠付；經濟部也評估，希望能盡量減，台糖雖是國營事業但有民股，還要董事會通過，會盡最大努力協助廠商。

曾文生說，初估符合紓困條件、加上降租比例，可能會減收5.4億元，建議在營收預算上減列3億元。至於其他收入要增加，「台糖要去努力」，網路部分會另外做一個方案。

最後，邱議瑩裁示，營業總收入中，租金收入減列3億元，營業銷貨收入則增列1000萬元。（編輯：黃國倫）1090423

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