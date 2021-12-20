曾赴華府叩門之旅 微軟施立成當選2022美國商會會長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北20日電）台灣美國商會今天宣布，微軟全球助理法務長及台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成當選2022年度會長；施立成為現任智財權與授權委員會共同主席，並多次參與美國商會赴華府的「叩門之旅」。

台灣美國商會今天發布新聞稿宣布，施立成當選2022年度會長，新任期將於明年1月開始。

美國商會指出，施立成歷任美國商會2017年度副會長、2016年度秘書長、2015年度理事及2014年度監事，現任智慧財產權與授權委員會共同主席，並多次親自參與赴美國華府的叩門之旅和其他政府政策倡議行程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國商會現任會長金奇偉去年1月就任，將於12月兩屆任期屆滿。美國商會表示，尤其感謝金奇偉，作為現任供應材料公司企業策略與公共關係部的執行董事，在擔任會長期間貢獻良多，成功領導美國商會因應充滿挑戰的全球商業環境與台美關係新局。

美國商會補充，經施立成提名，並經11人組成的理事會通過，今天也同步選出下一年度的常務理事幹部、理事、監事共13位。（編輯：楊蘭軒）1101220