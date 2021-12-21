政院明年上半年提淨零路徑 環保署研議2030排碳目標

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（中央社記者曾智怡、梁珮綺台北21日電）工商協進會今天呼籲政府，儘快對2030年前的排碳政策做出宣示。行政院副院長沈榮津表示，預計明年上半年提出淨零碳排路徑規劃；環保署長張子敬說，目前正研議2030年排碳目標，並會列入INDC的減排承諾。

工商協進會今天舉行工商早餐會，由工商協進會理事長林伯豐、行政院副院長沈榮津共同主持，和企業界討論產業需求。

各國在11月初舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），發表「格拉斯哥氣候公約」（Glasgow Climate Pact），決議減少燃煤量。

沈榮津致詞時表示，總統蔡英文宣示2050淨零轉型，「溫室氣體減量及管理法」修正草案已預告，將盡快完成修法送立法院審議，預計明年上半年提出淨零碳排路徑規劃，落實永續發展。

工商協進會顧問林聖忠表示，COP26之後，從現在至2030年成為最重要的10年，各國已陸續作出宣示，盼政府也能儘快做出相關宣示；且台灣氣候變遷因應小組的位階過低，是否有提高位階的規劃。

張子敬回應，目前政府正在研議2030年排碳的目標，也會列入「國家自定預期貢獻」（INDC）；日後碳費定價可能針對產品、製程等，至於碳費部分，正配合氣候變遷因應法研議中，希望能於明年通過修法後，加速進行相關配套。

張子敬補充，目前氣候變遷由國發會負責協調，也會因應業界及國際需求隨時調整。

台泥董事長張安平表示，產業面對減碳與淨零，除了採購綠電之外，製程也要配合改變，建議政府也能配合修訂相關法規，同時檢視廢棄物作為替代燃料的相關法規，包括跨縣市流通等。

另外，目前台灣儲電系統及重型卡車電動化的標準尚未出來，政府應加速進行相關規劃。

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經濟部長王美花回應，政府的科研資源會協助企業改進製程，以大帶小，滿足業界的需求；建築物儲電標準部分，也請內政部協助了解國外法規，再參考整合修訂相關法規。內政部次長花敬群補充，待經濟部研議合適標準後，即可納入大廈管理條例等法規。

採購綠電部分，沈榮津表示，政府落實能源轉型，其中太陽光電在2025年增至20GW，相信到時可滿足業者需求，也會責成經濟部標準局的綠電交易平台宣導與協助。（編輯：潘羿菁）1101221