鄭文燦：推動高質減碳計畫 可讓PCB產業再升級

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（中央社記者張建中台北21日電）桃園市長鄭文燦今天出席台灣電路板產業國際展覽會開幕典禮，他表示，政府若提出5年高質減碳永續發展計畫，將可讓印刷電路板（PCB）這個兆元產業再往上提升。

台灣電路板產業國際展覽會今天在南港展覽館1館舉行，鄭文燦致詞指出，台灣PCB廠產值大約新台幣1兆元，約有6000億元在台灣生產，當中又有7成落腳在桃園。

他表示，PCB產業是沒有被看見，但非常重要不可取代的產業，今年雖然遇到缺水、缺電挑戰，PCB供應鏈產值還是成長。

鄭文燦指出，高階IC載板部分，日、韓及中國產業急起直追，台灣廠商有必要在高質淨零永續發展的策略上加強。PCB產業面對全球化及淨零碳排雙重挑戰，需要政府與產業整體規劃，讓未來競爭力再提高。

鄭文燦贊同實現淨零排放、導入綠色生產的方向，讓能耗降低、廢棄物減少，使PCB產業成為綠色製造產業。政府若能提出5年高質減碳永續發展計畫，將可讓PCB兆元產業再往上提升，他會向經濟部、科技部等相關部會報告，相信PCB還會有下一個榮景。

隨著PCB產業與半導體產業界限縮小，載板製造商變得非常重要，鄭文燦說，包括欣興、南電及景碩這2、3年投資1200億元，都落腳桃園。配合半導體產業供應鏈，PCB有大的成長，用途很廣，可用在AI、5G及新能源車輛。

他表示，早期台廠都比較舊，需要整體更新，需要專業研發或高階製造代工示範場域，桃園將打造PCB高階研發製造研發場域。

鄭文燦指出，若高階材料、設備能夠落腳在台灣，自主生產，台灣PCB供應鏈將更完整。此外，PCB學院可以結合在地科技大學與國內知名大學，建立人才培養及認證系統，將可讓PCB高階人力不斷提升。（編輯：郭無患）1101221