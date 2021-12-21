三菱商事退出中華車董事會 擬出售4.8%股權

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）中華汽車與三菱汽車、三菱商事今天共同發布聲明，三菱商事進行全球資產配置調整，計畫出售持有的2萬6562張約4.8%中華車股權，並先辭去董事一職，但三菱汽車持有的14%股權不會變動。

中華汽車發布訊息表示，原任中華汽車董事的三菱商事岡本大資已於今天辭去董事一職；在中華汽車官網同時發布由三菱汽車、三菱商事及中華汽車三方共同聲明。

聲明內容表示，三菱商事因配合公司的全球投資方針，進行全球資產配置的調整，因此計畫出售所持有的中華汽車股權，並先辭去董事一職。此次三菱商事出售持股並辭任法人董事，並不影響三菱汽車、三菱商事、中華汽車三方友好關係，且三菱汽車所持有中華汽車股份不會改變，今後仍為中華汽車第二大股東，未來仍將繼續投入資源，支持中華汽車的發展。

三菱商事持有中華汽車2萬6562張股票，約4.8%股權，為第5大法人股東，原本擁有中華汽車一席法人董事，並派任岡本大資代表擔任，已於今天辭任。

三菱汽車則持有中華汽車7萬7507張股票，約14%股權，為第2大法人股東，占有一席董事席位。

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中華車表示，過去三菱商事為中華車與三菱汽車間的交易窗口，直至2020年才改為直接與三菱汽車貿易；此次三菱商事出售持股並辭任法人董事，是配合公司投資方針，並不影響三方友好關係。

聲明中指出，三菱汽車重視台灣汽車市場，幾十年來始終與中華汽車維持緊密且良好的合作關係。除了共同經營於台灣汽車市場事業外，中華汽車也出口三菱汽車產品至海外市場。（編輯：張良知）1101221