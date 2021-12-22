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中小型電子股撐盤 台股維持小漲格局

2021/12/22 11:05
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（中央社記者韓婷婷台北22日電）國際股市齊步走揚，台股小開高後漲幅擴大，由中小型電子股擔綱撐盤，早盤指數維持在上漲40點左右狹幅游走，站上所有均線之上。

截至11時，加權股價指數上漲34.49點、來到17823.76點、成交值新台幣1463.74億元，包括玻璃、光電及半導體族群漲幅相對領先，中小型電子股仍是多方簇擁標的，元宇宙、低軌衛星、IC設計、光電、電池、散熱等次族群獲內資法人買盤青睞。海運及航運類股這週漲勢暫歇，近來強勢的遊戲類股轉向輪動格局維繫人氣。

磁磚龍頭冠軍建材宣布2022年起全面調漲產品，激勵冠軍股價早盤一度攻上漲停價13.4元，帶動玻璃族群表現。

分析師表示，投信連6天買超台股，12月底盤面將聚焦投信作帳題材股，目前台股重心仍在電子股，大盤將呈現高檔震盪格局，尤其是電子股的題材豐富，包括元宇宙、低軌衛星、第三代半導體，唯一留意的是量能稍嫌不足，台股如能進一步補量，大盤則有驚驚漲挑戰萬八契機。（編輯：潘羿菁）1101222

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