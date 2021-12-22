缺工難解 信邦：無人應用商機是未來3年成長主軸

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）電子零組件廠商信邦電子董事長王紹新表示，全球缺工問題難解，預計未來2至3年最大的成長主軸將聚焦在各個領域的「無人」應用商機，包括無人搬運、無人飛機、無人商店等。

信邦今天召開法人說明會，王紹新表示，信邦高度關注未來趨勢，持續挑戰新領域、拓展新市場，並持續深耕工業自動化領域、醫療領域手術機器人及遠端醫療監控相關應用，也因應未來自動駕駛需求，配合客戶設計LiDAR模組所需的連接線組。

王紹新表示，未來「無人」相關的產品將是大趨勢，信邦在倉庫的無人搬運機、無人飛機、無人商店等，已與國際大廠積極合作，預料將成為未來2至3年帶來新的重要動能。

王紹新指出，明年工業控制相關領域將是最大成長動能，全球缺工問題難解，大陸的人工成本也逼近台灣，自動化大趨勢將快速發展。儘管信邦主要以客製化產品為主，但仍持續導入自動化，苗栗的新廠自動化比重超過5成；生產基地配置將因應客戶需求就近服務。

他強調，信邦追求的是附加價值的提升，非成本壓低的追逐，因此現階段不會赴東南亞設廠。

信邦多年來持續在不同產業耕耘，儘管面臨原物料高漲、零組件短缺、能源及運輸成本上漲等多重不利因素，整體營運仍逆勢成長。今年累計前11月營收達新台幣235.2億元，年成長18.29%，已超越去年整年度的銷售金額；前3季每股稅後盈餘（EPS）8.09元，營收及獲利均續創新高。

從各產品事業群觀察，汽車與航太產業成長66.8%表現最搶眼，通訊相關產業成長26.97%居次，工業應用產業年成長也超過2成，約23.42%；醫療保健產業年成長18.38%，綠色能源產業則減少6.84%。

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在汽車產業轉型上，信邦針對電動車充電系統開發充電槍頭及線束；因應歐美新興出行方式，提供電輔自行車電控系統解決方案。而配合各國能源結構加速轉變，延伸風機相關產品至主控櫃及儲能控制系統、提供太陽能相關線束及系統整合服務。

王紹新指出，隨著全球步入後疫情時代，ESG的浪潮也加速襲來，信邦2021年在綠色採購金額達到40.7億元，較去年同期成長6倍。（編輯：張良知）1101222