英特爾：小晶片異質整合 帶動晶圓測試探針卡需求

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）英特爾（Intel）創新科技總經理謝承儒今天表示，晶片異質整合帶動先進測試，尤其是在晶圓測試端扮演關鍵角色，其中小晶片（Chiplet）測試帶動先進探針卡需求。

SEMI Taiwan國際半導體展將於28日起在台北南港展覽館登場，今天中午先在線上舉行領袖對談，謝承儒受邀暢談半導體未來發展能量先進測試。

謝承儒指出，目前晶片設計和製程複雜度越來越高，各種不同功能整合到同一晶片中，測試技術在有限成本和測試時間內，也須隨之提升，把晶片測試功能到最高。

他說，目前小晶片挑戰多，以探針卡（probe card）為例，系統單晶片（SoC）分割成4個獨立小晶片，要維持更高的最終良率，必須把4個小晶片利用晶圓測試端完成良好裸晶（KGD, Known Good Die），也因此探針卡需增加4個，並同時完成測試，成本也跟著提高。

謝承儒指出，小晶片挑戰還包括多晶片製造的異質整合技術，因為是不同晶圓製造出來的晶片，必須在晶圓測試端針對KGD進行更精確的性能分類，異質整合的晶片效能才能提升。

談到業界如何因應，謝承儒表示，未來小晶片異質整合就像製造一個微系統，測試機台廠商從以往的系統測試方案（SLT）不斷創新，推出測試機台為基礎整合系統測試的方案，讓晶片設計廠商在類似晶片設計的環境中，模擬晶片運作的模式達到為設計而測試（test for design）的目標。

他預期，未來測試工程師在晶片設計端將扮演更重要的角色，電晶體測試成本與製造成本的差距越來越小，先進測試成為半導體摩爾定律和創新技術進展的關鍵。

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從技術層次來看，謝承儒指出，小晶片之間的互聯密度不斷縮小，傳統錫鉛凸塊連接（solder bump interconnect）技術已不符需求，產業界思考並使用混合鍵合技術（hybrid bonding），這也挑戰晶圓測試技術，投資先進探針卡成為關鍵。

小晶片技術被半導體業界視為超越摩爾定律物理極限的關鍵技術，小晶片技術透過同質整合（homogeneous Integration）和異質整合（heterogeneous Integration），把多顆處理器引擎、記憶體、射頻元件、電源管理晶片、光學元件、聲學元件、感測元件等整合在一顆小晶片的晶片網絡；這項技術得以發揮的關鍵，在於先進封裝。（編輯：康世人）1101224