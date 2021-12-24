貿易戰供應鏈移轉 越南擠下英國成台灣第9大曝險國

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）美中貿易戰掀起的供應鏈移轉效應顯現，中央銀行今天公布9月底國銀國家風險統計，國銀對越南曝險金額不只連續6季上升，今年第1季越南首度擠入前10大曝險國後，第3季更擠下英國，成為國銀第9大曝險國。

央行統計，民國110年9月底國銀外國債權直接風險餘額為5122億美元，較6月底增加1.61%，主要是對銀行債權增加所致。

觀察9月底國銀外國債權直接風險前10大國家（地區），美國連25季蟬聯第一，續為國銀最大曝險國，中國大陸第2，而後依序是盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、新加坡、越南及英國，合計3785億美元，占國銀外國債權直接風險餘額73.90%。

值得一提的是，9月底前10大曝險國排名和上季底相比，略有變動；越南氣勢如虹，繼今年第1季擠進前10後，第3季成功擠下英國，排名晉升至第9名。

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國銀對越南曝險已經連6升，金額也續創新高。央行金檢處副處長潘雅慧表示，美中貿易戰促成產業鏈移轉，許多企業將生產基地遷至越南，使得越南的銀行與企業資金需求旺盛，除了銀行間的資金拆存，以聯貸案為主的企業授信也有顯著成長。

至於被擠到第10名的英國，潘雅慧表示，英國脫歐或許有些影響，但排名退步的關鍵還是越南成長太快速。（編輯：蘇志宗）1101224