中國組建稀土集團 港媒：應對美國科技戰

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（中央社記者張謙香港24日電）對於北京當局把多家國企組建成為中國稀土集團，香港有媒體指出，這是要應對美國對中國打的科技戰。

星島日報今天在社論中指出，北京中央致力打造這艘「稀土航母」是出於戰略需要，目的包括加快央企整合，提高企業的風險化解能力，成為國民經濟的穩定器和壓艙石，以及重塑稀土產業格局，讓當局可有效管控稀土供應和價格。

但更重要的是，當中國主導稀土全球供應鏈的定價權和話語權，便可作為重要籌碼，跟美國打科技戰時更有底氣。

社論表示，相信中國不會輕易祭出稀土這王牌武器，因為可能會引起其他國家警惕；稀土只能視為威懾性籌碼，「讓美國知所行止，不要去得太盡」。

而一旦北京決定對美國禁運稀土，將意味著雙方關係已惡化到不惜攤牌地步。

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明報的一則分析文章也指出，在目前與美國的緊張關係下，合併後的中國稀土集團將加強中國政府對稀土的控制，反制和削弱美國在關鍵科學技術方面對中國的制約。

文章指出，2019年在中美貿易戰開始後，人民日報曾發文表示，中國人民絕不答應美國用中國稀土製造的產品遏制中國發展，提出限制向美國出口稀土；中國的國際問題專家也頻頻提出，中國可以把稀土作為反制美國的「殺手鐧」。（編輯：繆宗翰）1101224