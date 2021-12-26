LINE Bank總經理專訪／打造生態圈 LINE Bank靠年輕人找靈感

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

LINE Bank總經理黃以孟（圖）帶領著平均年齡30歲的年輕團隊，在純網銀戰場開疆闢土。中央社記者裴禛攝 110年12月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北26日電）台灣第3家純網銀將來銀行預計2022年第1季開業，擁有龐大客戶資源的LINE Bank，由傳統銀行老將黃以孟領軍應戰，帶領著平均年齡30歲的年輕團隊，打造具獨特優勢的純網銀生態圈。

以通訊軟體為中心的LINE，從社群通訊、內容平台、影音娛樂、商務廣告，將觸角延伸到純網銀的LINE Bank數位金融、人工智慧與新創領域，形塑越來越完整的服務生態圈。

LINE Bank內部設有一個團隊專門負責整合LINE生態圈資源，目前只有4名成員，平均年齡僅30歲，與52年次的LINE Bank總經理黃以孟形成強烈對比。讓外界好奇如何磨合新舊世代的想法，並融入數位金融的實務中，打造全民的「掌中銀行」。

黃以孟接受中央社專訪時表示，LINE Bank內部有跨部門橫向聯繫機制，組織很扁平，每天都需要和員工開會溝通，快速交換訊息，辦公室也設計成開放空間，有利於隨時溝通；但是他和年輕人打交道的秘訣不僅止於此。

在他眼中，這批年輕部隊提出的想法都很務實，兼具多樣性，並非天馬行空，討論範圍涵蓋生活周遭的食、衣、住、行、育、樂等各面向。

即使在傳統金融圈待了30年，黃以孟踏入具有新創DNA的純網銀產業，仍不免會擔心做錯決定。金牛座、處事嚴謹的黃以孟秉持一項原則，「不要去做不懂、沒接觸過的決定」；例如社群經營對他而言「隔行如隔山」，該做的就是尊重年輕同事的想法，鼓勵年輕人表達意見。

熱愛跑步的黃以孟強調，擴展客戶規模，不是悶著頭往前衝就好，還是要回頭照顧客戶，不要讓客戶「睡著」。要提升與客戶之間的互動品質，也不一定要花大錢，到頭來還是一場「腦力決戰」，設法用精兵創造出更高效益，讓充滿創意的年輕人發揮更大優勢。

黃以孟表示，負責拓展生態圈的團隊不只要會跑業務，還要具備IT背景，了解如何透過應用程式介面（API）串接資料，因為合作對象可能自己有App或網頁，需要思考使用情境如何設計，能讓使用者操作得更流暢。

當LINE Bank評估下一波該推出哪些新服務時，並不會「亂槍打鳥」。團隊會從消費者使用服務的「客戶旅程」中找出需求，這是最重要的一步。

由於年輕人的想法活潑不受限、且更容易設身處地的貼近目標客群，LINE Bank一步步刻畫未來5年的生態圈藍圖，從每天生活中會用到的飲食、交通等服務開始發想，用一個個的專案填格子，不斷有新專案加入或取捨，目標都是幫客戶解決問題、提高客戶活躍度和使用服務的黏著度。

以金融服務所需的自然人憑證為例，大部分需搭配電腦和讀卡機，一旦換到手機操作，只要遇到需要插卡的服務就沒輒。這對以手機設計所有操作功能的LINE Bank而言，是必須克服的關卡。

黃以孟說，團隊後來發現NFC（近場通訊）功能可以把手機當作NFC讀卡機，把自然人憑證卡片靠近手機就可以讀取，拓展了自然人憑證的使用方式。這也凸顯LINE Bank團隊成員一直思索各種可能性，設法突破及解決既有的限制。

目前LINE Bank員工數近300人，其中55%具備金融業背景，37%完全沒有金融相關經驗，只有8%員工同時具備金融與非金融背景。部分員工曾有製造業或科技業背景，專長是App開發或Web開發，也有人擅長資料分析。

為了打造更多金融創新服務，黃以孟說，「跨界」成了LINE Bank招募人力的新顯學，希望引進更多具有不同專業背景的人才，為純網銀的體驗提供更多的可能性。（編輯：張良知）1101226