CG ARK夢想方舟 陳其邁鼓勵高雄子弟勇敢築夢

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亞洲新灣區人才培育基地「CG ARK夢想方舟」27日在高雄軟體園區開幕，市長陳其邁表示，感謝經濟部在經費及資源上支持，加上亞洲最有潛力的西基及夢想動畫公司，提供國際級業師及完整平台場域給予培訓，讓優秀人才皆能搭乘夢想方舟、勇敢築夢。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月27日

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）亞洲新灣區人才培育基地「CG ARK夢想方舟」今天在高雄軟體園區開幕，市長陳其邁肯定深耕經營數位內容人才培育，讓亞灣5G新創園區基底更厚實，高雄子弟搭乘夢想方舟、勇敢築夢。

陳其邁出席活動感謝經濟部工業局在經費及資源上支持，加上亞洲最有潛力的西基及夢想動畫公司，提供國際級業師及完整平台場域給予培訓，在高雄深耕經營數位內容人才培育，讓亞灣5G新創園區的基底更厚實，優秀人才皆能搭乘夢想方舟、勇敢築夢。

陳其邁表示，「CG ARK夢想方舟」計畫期待藉由直接跟國際接軌，能培養更多產業界所需人才，高雄多所大學都有數位內容相關科系，透過西基電腦動畫、夢想動畫公司大型系統整合，發揮以大帶小的效果，接軌在地新創公司及學校產學合作，達成一條龍的培訓過程，培育產業界即戰力，也創造更多優質的工作機會。

此外，陳其邁也指出，數位內容不僅是動畫，AR、VR、體感科技等皆是，亞灣區已有多家台灣甚至世界級的大廠進駐，加上還有雲端平台及電信相關平台方也插旗高雄，可說是5G AIoT應用服務最完整場域；而人才是5G AIoT相關產業競爭最重要根本，重視人才培育才能讓5G AIoT園區有源源不斷創意及想像，更激發產業成長與升級。

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高市府新聞稿表示，工業局配合行政院政策，投入高雄亞洲新灣區5G AIoT產業發展與推動數位人才培育。夢想方舟成立後將形塑前店後廠機制，在夢想方舟(後廠)提供趨勢技術專業菁英人才訓練環境，搭配基地硬體設備資源，對應展演內容等前店應用，如亞灣高雄流行音樂中心。

不僅給予產學合作所需硬體設備支持，更透過相關課程培訓專業人才與廠商進行媒合，強化數位內容人才供給鏈，且基地同時具有完善工作空間與新創育成機制，期盼孵育優秀新創團隊，一同壯大台灣數位內容產業鏈。（編輯：孫承武）1101227