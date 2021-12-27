經濟部：物價稽查小組28日起清查中上游供應商

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（中央社記者曾智怡台北27日電）民生餐飲漲聲頻傳，行政院成立跨部會「物價聯合稽查小組」查證業者漲價合理性。經濟部表示，業者指出調整價格是因應成本增加，因此稽查小組明天起將進一步向上溯源，清查中、上游供應商原物料價格。

因應近期民生餐飲漲價情事，行政院成立跨部會「物價聯合稽查小組」，請業者提供具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及相關佐證資料，由法務部偕同公平交易委員會、經濟部、行政院農業委員會、財政部、行政院消費者保護處等跨部單位共同至現場稽查，逐一查證業者漲價的合理性。

經濟部晚間發布新聞稿表示，今天持續配合行政院「物價聯合稽查小組」，針對近期漲價餐廳，再擇定具指標性的9家連鎖品牌餐飲業，包括火鍋店、速食店、特色料理餐廳及手搖飲店等，地點分布在台北市、新北市、台南市、高雄市等，進行實地稽查作業，以了解餐飲業者調整價格情形及蒐集相關資訊。

經濟部指出，受稽查業者多能理解政府為穩定物價作為、並配合提供資料，也表示各項物資成本皆有上漲，調整價格是因應成本增加，如國外進口食材、國際物流費用、租金等調漲；業者也建議應向上溯源相關原物料的供應商，以釐清物價調漲原因。

因此，經濟部表示，物價聯合稽查小組明天起將進一步向上溯源清查中、上游供應商原物料價格。

經濟部補充，經物價聯合稽查小組查證，如發現涉有公平交易法第15條聯合行為、第25條欺罔行為或刑法第251條意圖抬高交易價格、囤積物品等情形，即會交由公平交易委員會或法務部所屬檢調機關依法速查嚴辦。（編輯：楊蘭軒）1101227