減碳共識高 永續及綠色股票債券基金夯

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）減碳已成了全球共識，9成年輕人永續意識高漲，投信基金近來聚焦永續及綠色相關股票及債券基金。

國泰投信總經理張雍川表示，減碳已成了全球共識，企業及社會大眾除了在生活落實外，投資面向上，ESG及EPS兩者更是不可偏廢。在永續產業表現上，根據CFA Institute研究調查，投資人對永續金融、責任投資偏好持續提升，2020年約69%投資人對ESG產品感興趣，相較過往不到50%的比重明顯提升許多。

再就年齡層分析，千禧世代（1980-2000之間出生）族群中，有高達9成的年輕人關注永續投資，顯示ESG成為年輕投資族群的新寵兒；而近年引發全球關注的瑞典少女桑柏格（Greta Thunberg），在聯合國「氣候行動峰會」上呼籲要「大人們」認真面對氣候變遷，引起全球逾700萬人罷課罷工響應，更是喚起年輕人重視ESG關鍵。

鋒裕匯理投信表示，綠色債券交投熱略，發行市值再次突破歷史新高1.5兆美元。根據彭博資料統計，在2015年，綠債指數成立初期和投資級債表現貼近，不過在升息期間綠色債券指數和投資級債開始出現差異，表現更勝一籌；後續在疫情期間至近期，也可看到綠色債券指數表現更勝投資級債指數。

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看準此綠色債券趨勢，鋒裕匯理投信於12月28日開始募集全台首檔投資等級綠色債券鋒裕匯理全球投資等級綠色債券證券投資信託基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），聚焦國內外投資等級綠色債券，波動度較低，適合做為長期持有的核心資產部位。

「國泰美國ESG基金」也將在明（2022）年1月3日至7日募集，鎖定美國經濟復甦後、成長股有望領漲的漲升機會，投資比重7成以上布局MSCI ESG評等A級以上的美國績優股，是全台唯一結合「美股+ESG」永續成長概念的基金，預期全球經濟在疫苗施打覆蓋率提升、明年經濟持續復甦下，美股尤其是ESG績優成長股股價有望領先反映。（編輯：趙蔚蘭）1101228