轉任新國科會主委？ 吳政忠：政院通盤考量

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（中央社記者蘇思云台北29日電）科技部改制為國家科學及技術委員會，科技部長吳政忠表示，未來新國科會會站在政院高度，讓台灣科技研究跟產業界接軌更加順暢：至於是否接任新國科會主委，他回答，等政院通盤考量後才會知道。

立法院昨天三讀通過科技部改制為國家科學及技術委員會（新國科會），從「部」改為「委員制」，未來強化各部會科技政策協調、資源分配與審議功能，科技部旗下單位不會變動，包括科學園區管理局等，未來改制後隸屬新國科會，預計最快2022年3月掛牌。

科技部今天舉行「新世代綠色化工材料及智慧製程技術」成果發表記者會，吳政忠出席並接受媒體採訪，外界關注他是否接任新國科會主委。

吳政忠回應，還不知道是誰，要等行政院通盤考量後才會知道。

吳政忠指出，新國科會會站在行政院的高度，對台灣科技發展包括上游、中游研究，到下游產業界串成一條龍，新國科會會去協調各部會，包括新成立的數位發展部、經濟部、衛福部、農委會等，變成協調台灣科技上、中、下游的重要部會，統合起來，讓台灣科技研究跟產業界接軌更加順暢。

他進一步說，未來新國科會在上游研究會持續加碼，包括中研院、各大學的基礎研究，是未來重點，在做基礎研究的同時，也會看未來如何落實到下游產業界，「我想這樣的pipeline（管道）接起來，會比現在更有協調整合的力道。」

至於國研院太空中心將改制為行政法人，未來仍隸屬新國科會，吳政忠說，太空中心改制為行政法人將會增加人力，不過現階段還在盤點規劃中。

日前第2屆台美經濟繁榮夥伴對話落幕，雙方規劃明年將在台灣舉辦首屆台美雙邊科學技術會議。吳政忠指出，基本上沒有改變，應該還是新國科會跟美國一起舉行。（編輯：潘羿菁）1101229