富崴簽31支風機與維運合約 台電二期風場最大採購

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（中央社記者蔡芃敏台北29日電）森崴能源子公司富崴能源與風機廠Vestas簽訂31支風機供應及維運合約，為台電離岸風電二期最大的採購合約，合約將在雙方近期完成交換必備文件後生效。

為響應政府發展離岸風力發電，富崴能源去年以新台幣628.88億元得標，承攬台電二期的離岸風電統包工程（EPC）及5年運維合約，成為台灣首家本土離岸風電統包工程公司。

正崴集團旗下森崴能源，今天發布新聞稿指出，子公司富崴能源與風機大廠Vestas（台灣維特斯公司）簽訂31支風機供應及維運合約，是台電離岸風電二期計畫最大的採購合約，這項合約將於雙方近期完成交換必備文件後生效。

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正崴集團董事長郭台強指出，隨著碳中和、碳關稅與淨零碳排等議題成為國際共識，能源轉型刻不容緩。政府訂定2025年再生能源總裝置容量達成27GW目標，2026年至2035年間，離岸風電還將再釋出15GW商機。

他說，持續思考如何進一步實現「能源自主」，將台灣打造成為「亞太離岸風電的重要產業中心」是未來努力方向。希望透過雙方簽約合作，加速完成離岸風場的建置，共同推進台灣能源轉型。（編輯：楊蘭軒）1101229